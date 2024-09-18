استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضًا كبيرًا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولارًا للأوقية "الأونصة".. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة، إلى 2597.60 دولارًا.
ومن المتوقع أن يُعلن المركزي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا في المائة إلى 30.42 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 979.85 دولارًا، كما انخفض البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1109.42 دولارًا.
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