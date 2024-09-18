ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41272 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 41272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95551 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، وصل منها المستشفيات 20 شهيدًا، و54 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.