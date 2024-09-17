عاهل الأردن: جاهزون للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جاهزية الأردن للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله بممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني اليوم /الثلاثاء/، في إطار الاحتفالات باليوبيل الفضي لجلوس الملك.

وشدد العاهل الأردني على استمرار بلاده في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد الملك عبدالله الثَّاني التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم.

وحول الانتخابات النيابية الأخيرة، أكد أن الأردن أنجز أولى مراحل التحديث السياسي، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات نقطة انطلاق نحو حياة برلمانية حزبية برامجية تلبي طموحات الأردنيين.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ التحديث الاقتصادي والإداري لتحقيق تنمية شاملة يلمس الأردنيون أثرها في كل مدينة وقرية.