العالم اليوم - استقرار كميات الغاز المتدفق من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - استقرت كميات الغاز الطبيعي المنقولة إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا، الأحد، بما يتماشى مع المستويات اليومية المسجلة خلال ديسمبر.

وأظهرت بيانات شركة "يوستريم" المسؤولة عن تشغيل نظام نقل الغاز في سلوفاكيا إن

الكميات المتدفقة إلى النمسا من سلوفاكيا وإلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا كانت متماشية مع مستويات الأيام السابقة.

وقالت شركة الغاز الروسية غازبروم إنها سترسل 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، مقارنة بنحو 42.4 مليون متر مكعب أمس السبت.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه أصبح من الواضح الآن أنه لن يكون هناك اتفاق جديد مع كييف لنقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، "لكن روسيا ستصمد"، بحسب تعبيره.

وفقدت روسيا جميع عملائها الأوروبيين تقريبا مع محاولة الاتحاد الأوروبي تقليص اعتماده على موسكو.

وكانت روسيا قبل الحرب الأوكرانية أكبر مورد منفرد للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتعرض خط أنابيب "نورد ستريم" الممتد إلى ألمانيا لتفجير في عام 2022، مما قطع شريانا رئيسيا لصادرات الغاز الروسية.

والآن سيُغلق خط أنابيب يورنغوي-بوماري-أوزغورود الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية وهو أحد آخر الطرق الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية هذا العام لأن كييف لا تريد تمديد اتفاقية عبور مدتها خمس سنوات تنقل غاز شمال سيبيريا إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا.