منظمة فلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /الثلاثاء/ من جميع الجهات الدولية بالتدخل والضغط على إسرائيل من أجل ضمان الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

وقال الشوا - في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية - "نشعر بقلق بالغ على مصير مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية المعتقل من قبل قوات الاحتلال في سجن (سدي تيمان) الواقع في صحراء النقب، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والذي يعرف بسمعته السيئة نتيجة ما يشهده من ممارسات تعذيب وحشي وقتل وترهيب تستهدف المعتقلين الفلسطينيين".

واستنكر الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي، مشيرا في الوقت نفسه إلى المأساة الكبيرة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة من أطفال وشيوخ ونساء بسبب المطر والعواصف الشديدة التي دمرت مئات الخيام بمناطق النزوح.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا فيه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، والذي اعتقل أثناء مداهمة القوات الإسرائيلية للمنشأة قبل أيام قليلة، مستنكرا استخدام القوة العسكرية ضد المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أصدرت بياناً صحفياً السبت الماضي، أعلنت فيه قيام القوات الإسرائيلية باعتقال أبو صفية وعشرات آخرين من الكادر الطبي ونقلهم إلى منشأة من أجل استجوابهم.