الحوثيون: أسقطنا طائرة أمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:35 مساءً - أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في محافظة ذمار بصاروخ "أرض-جو".

وأضافوا أنها الطائرة الثالثة من نوعها التي تم إسقاطها، خلال أسبوع والعاشرة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى أن "عملياتنا لن تتوقف إلا عند وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت أمس الأحد، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي، وصل وسط إسرائيل لأول مرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان: "نُفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له".

وأضاف أن الصاروخ "تسبب في حالة من الخوف والهلع بأوساط الصهاينة، إذ توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ، لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".

وأوضح أن "الصاروخ قطع مسافة 2040 كيلومترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع بإسرائيل"، مضيفًا "على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقع مزيدًا من الضربات والعمليات النوعية المقبلة".