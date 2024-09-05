وزير الصحة الفلسطيني: الجميع مستهدف ولا يوجد مكان آمن في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، أن ما يحدث في مختلف المحافظات يدل على أن الكل مستهدف ولا يوجد مكان آمن في فلسطين.

وقال وزير الصحة الفلسطيني -خلال جولة تفقدية في جنين نقلتها قناة "الحدث" الإخبارية-: "إن حجم الدمار والقتل في جنين هو النهج ذاته الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، متضمنة القتل والتدمير الممنهج للبنية التحتية الذي شمل البشر وكل مقومات الحياة وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف أنه منذ اللحظات الأولى للعدوان على جنين وشمال الضفة، استنفرت وزارة الصحة كل قواها وطواقمها التي تم تكليفها بالمبيت داخل المستشفيات لتوفير الخدمة على مدار الساعة، بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص لتوفير الخدمات، والبلديات والمحافظة والدفاع الأمني وقوى الأمن التي سهلت وصول الإمدادات.

وأشار إلى أن مستشفى جنين لديها الآن مخزون كافي من الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد التخدير، إضافة إلى مخزون وقود يكفي لمدة شهرين، وسيتم إضافة محول ثالث للمستشفى لتغطية الطوارئ، كما قامت البلدية بإعادة تشغيل خطوط المياه بعد توقفها ليوم كامل نتيجة العمليات الإسرائيلية، تم خلالها تحويل المرضى إلى مستشفيات نابلس والضواحي.

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات بتوفير خدمة التأمين الصحي لجميع المواطنين طوال فترة الطوارئ وحتى نهاية أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإنشاء مستشفى جراحي عالي التخصص في جنين بتكلفة 30 مليون دولار بتمويل من الهند.