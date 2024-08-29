استطلاع 2 لمشاركين في معرض السيارات والمحركات

استطلاع 2 لمشاركين في معرض السيارات والمحركاتتحدث في البداية سلطان الرجبي نائب مدير عام شركة المقبلي للتجارة والصناعة، عن مشاركة الشركة في المعرض بغرض الترويج والتعريف بمنتجاتها وخلق علاقات جديدة، منوها الى دور شركة المقبلي باعتبارها الراعي الذهبي للمعرض اقامت عدد من الندوات والنشرات التوعوية حول جودة المتتجات كالزيوت وغيرها.

من جانبه أكرم صالح حزام مدير العلاقات العامة لشركة المقبلي للطاقة المتجددة، إن المعرض شهد اقبالا لا بأس وأوصل رسالة تسويقية وترويجية للتعريف وتعزيز شهرة المتتجات التي شركة المقبلي وكلاء لها، كونها معروفة وقديمة منذ 1908، ناصحاً المستهلكين والعملاء اقتناء المنتجات ذات العلامات التجارية المضمونة حتى لا يكونو ضحية للمنتجات المقلدة والزيوت المكررة.

من جهته أشار شاهر القاضي مدير المبيعات بشركة القاضي الى أن المشاركة بغرض الوصول الى أكبر قدر من الجمهور سواء مؤسسات او منظمات وغيرهم من العملاء، خاصة ان منتجات الشركة غنية التعريف بأقدميتها وشهرتها مثل زيوت شل العالمية وغيرها من المنتجات ذات الجودة العالية.

أما مدير مبيعات شركة.... رفيق جميل قال أن المشاركة حققت مبتغاها في ايصال رسالتها التسويقية والترويجية، خاصة أن الشركة وكيل لشركات زيوت عالمية ذات جودة عالية، لجميع المحركات.