شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 08:46 صباحاً - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين شمال النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم البريج، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وأوضحت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، أن جثامين ثلاثة شهداء وصلت بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.