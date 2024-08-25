حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جنوبي لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 02:33 مساءً - أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، عن مقتل اثنين من عناصره من بلدة حاريص جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة المجاهد حمزة محمد زلغوط "ذو الفقار" مواليد عام 1992 من بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي بيان آخر، ذكر "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر موسى سويد "ذو الفقار" مواليد عام 1987 من بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".