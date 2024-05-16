كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية شرق رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية جنوب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.

الاحتلال الإسرائيلي في غزة

واستُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي غزة، أفادت مصادر طبية، بأن أكثر من 30 مواطنا استشهدوا منذ صباح اليوم بينهم 10 أطفال، في استهداف الاحتلال عائلات الغفري وجحجوح والدلو في مناطق أبو اسكندر والسدرة وشارع الصحابة.

استشهاد 4 مواطنين في رفح خلال قصف إسرائيلي

وفي مدينة رفح، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا جنوب المدينة، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة دوار العودة وسط المدينة، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف خربة العدس وحي الجنينة شرق المدينة.