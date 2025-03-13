أخبار اليمن : 48524 شهيداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

48524 شهيداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفاً و524 شهيداً، و111 ألفاً و955 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة، 9 شهداء بينهم 7 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيدان جديدان و14 مصاباً.

وأشارت إلى أن أعدادا أخرى من جثامين الضحايا لا تزال تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إليها.

ورغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي منذ 19 يناير الماضي إلا أن جيش الاحتلال مازال يستهدف القطاع بضربات وعمليات متفرقة، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.