48524 شهيداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفاً و524 شهيداً، و111 ألفاً و955 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة، 9 شهداء بينهم 7 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيدان جديدان و14 مصاباً.
وأشارت إلى أن أعدادا أخرى من جثامين الضحايا لا تزال تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إليها.
ورغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي منذ 19 يناير الماضي إلا أن جيش الاحتلال مازال يستهدف القطاع بضربات وعمليات متفرقة، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 48524 شهيداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.