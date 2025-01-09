أخبار اليمن : 46 ألف شهيد في غزة منذ أكتوبر 2023

46 ألف شهيد في غزة منذ أكتوبر 2023
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 46 ألفاً و6 شهداء، و109 آلاف و378 مصاباً.
وأفادت الوزارة في بيان، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 70 شهيداً و104 مصابين.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ461 تواليا، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.
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