أخبار اليمن : 9973 مجزرة إسرائيلية بغزة في450 يوماً

9973 مجزرة إسرائيلية بغزة في450 يوماًكشفت إحصائية محدثة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بعد مرور 450 يوما، على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال هذه الحرب 9 آلاف و973 مجزرة، منها 7 آلاف و176 ضد العائلات، راح ضحيتها 45 ألفا و514 شهيدا و108 آلاف و189 مصابا ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما بلغت نسبة الدمار بالقطاع 86 بالمئة بخسائر مباشرة أولية تقدر بـ37 مليار دولار.

وفي تفاصيل تداعيات العدوان على قطاع غزة، أوضح ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن قوات الاحتلال أبادت ألفا و413 عائلة فلسطينية ومسحتها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، والذين بلغ عددهم خمسة آلاف و455 شهيدا.

وأشار إلى أن ثلاثة آلاف و467 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبق منها سوى فرد واحد، بلغ عدد أفرادها سبعة آلاف و941 شهيدا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 11 ألفا و200 مفقود، لم يصلوا إلى المستشفيات.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 17 ألفا و818 شهيدا، من بينهم 238 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، و853 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، و44 استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة، مشيرا إلى أن الأطفال والنساء يشكلون 70 بالمئة من إجمالي الضحايا.

وأوضح أن عدد النساء اللواتي استشهدن بلغ 12 ألفا و287 شهيدة، فيما وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألفا و68 شهيدا.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن 94 من طواقم الدفاع المدني قضوا شهداء، فيما استشهد 201 صحفي، وأصيب 399 آخرين، في حين استشهد 728 من رجال شرطة وتأمين المساعدات قتلهم الاحتلال في 147 جريمة استهداف.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 12 ألفا و780 طالبا وطالبة، وحرم 785 ألفا آخرين من التعليم، في وقت قتلت فيه 756 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم، و148 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال أقامت سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات، تم انتشال 520 جثة شهيد منها، فيما سرقت قوات الاحتلال ألفين و300 جثمان من عدة مقابر.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت 216 مركزا للإيواء والنزوح، وحصرت ما تسميها بالمناطق الإنسانية بما نسبته 10 بالمئة فقط من مساحة القطاع.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 35 ألفا و60 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وأن 12 ألفا و125 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية، وثلاثة آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأشار إلى أن عدد معتقلي قطاع غزة في سجون الاحتلال بلغ ستة آلاف و500 معتقل، من بينهم 319 من الكوادر الصحية أعدم الاحتلال ثلاثة منهم داخل السجون، و43 صحفيا ممن عرفت أسماؤهم.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع أجبرت مليوني مواطن إلى النزوح، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 161 ألفا و600 وحدة سكنية بشكل كلي، و194 ألفا بشكل جزئي، و 82 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، و213 مقرا حكوميا و135 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و353 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و823 مسجدا بشكل كلي، و158 بشكل بليغ، بالإضافة إلى تدمير ثلاث كنائس، و19 مقبرة من أصل 60 مقبرة.

وبين أن قوات الاحتلال ألقت 88 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وأخرجت 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهدفت 162 مؤسسة صحية، و135 سيارة إسعاف، ودمرت (206) مواقع أثرية وتراثية، و40 منشأة وملعبا وصالة رياضية، وأخرجت 717 بئر مياه عن الخدمة.