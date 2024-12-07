أخبار اليمن : مقررة أممية: ما يحدث بغزة جرائم حرب و"دمار شامل"

مقررة أممية: ما يحدث بغزة جرائم حرب و"دمار شامل"
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنه "لا يجوز وصف ما يحدث في غزة بأنه مجرد حرب، حيث توجد قواعد للحروب أيضا، لكن ما يحدث هناك هو دمار شامل".
وقالت ألبانيز في كلمة لها خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، الجمعة، تحت عنوان (الحرب الإسرائيلية: تطهير عرقي استعماري): "إن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة في قطاع غزة".
وشددت المقررة الأممية على أن الكيان الصهيوني يرتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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