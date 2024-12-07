أخبار اليمن : الثوابتة: اليمن يقف معنا بكل ما أوتي من قوة

الثوابتة: اليمن يقف معنا بكل ما أوتي من قوةقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة: إن "عشرات الدول تتفرج علينا ونحن نُذبح في إبادة جماعية لأكثر من 425 يومًا ولكن اليمن نجده يعيش معنا كل تفاصيل الهموم والوجع والآلام".

وأضاف الثوابتة في منشور على منصة "إكس" اليوم السبت: "على مدار الساعة نرَ اليمن يُناصر غزة بكل ما أوتوا من قوة بُوركت جهودهم وسُددت خطواتهم إنهم أهل الوفاء والحكمة الأعزاء".

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويُواصل العدو الصهيوني حربه العدوانية على قطاع غزة، منذ 427 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ67 تواليًا.