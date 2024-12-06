أخبار اليمن : الصحة العالمية: 12 ألف مريض بغزة بحاجة للإجلاء

الصحة العالمية: 12 ألف مريض بغزة بحاجة للإجلاء
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إجلاء 8 مرضى من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 14 شهراً، من أصل 12 ألف مريض على الأقل بحاجة للإجلاء.
وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن عملية الإجلاء الطبي تمت بواسطة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن 5 من المرضى تم نقلهم إلى بلجيكا، و2 إلى إسبانيا، و1 إلى رومانيا.
وأعرب عن شكره للحكومات التي استقبلت المرضى وكافة الداعمين والشركاء، لافتاً أن 12 ألف مريض على الأقل في غزة بحاجة للإجلاء الطبي.
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