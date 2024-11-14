أخبار اليمن : الأونروا: جيل بأكمله في غزة سيُحرم من التعليم

الأونروا: جيل بأكمله في غزة سيُحرم من التعليم
حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين في غزة سيُحرم من الحق في التعليم إذا انهارت الوكالة في القطاع، بموجب قانون أقرّه الكنيست الشهر الماضي لحظر عمل "أونروا" في إسرائيل بدءاً من نهاية يناير المقبل.
وقال لازاريني أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في غزة: "سيتسبب تنفيذ هذا القانون في تداعيات كارثية، لأن تفكيك أونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنى الأساسية للوكالة".
وأضاف: "في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف طفل في أنحاء قطاع غزة. وفي غياب الأونروا، سيحرم جيل كامل من الحق في التعليم"، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع "بذور التهميش والتطرف".
وأفاد المفوض العام للأونروا بأن الوكالة قبل الحرب كانت تعالج نحو 80% من حاجات الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، وما زالت تقدم 16 ألف استشارة طبية كلّ يوم في غزة.
وتابع لازاريني: "في الضفة الغربية، سيؤدي انهيار الأونروا إلى حرمان ما لا يقل عن 50 ألف طفل من التعليم، ونصف مليون لاجئ فلسطيني من الرعاية الصحية الأولية".
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