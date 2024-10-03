أخبار اليمن : الطيران اليمني المسير يصيب هدفا هاما في فلسطين المحتلة

الطيران اليمني المسير يصيب هدفا هاما في فلسطين المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف هدف حيوي في يافا المحتلة "تل أبيب"، بعدد من الطائرات المسيرة من نوع يافا.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً في منطقة يافا "تل أبيب" في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا.
وأكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها.
(سبأ)
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