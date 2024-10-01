أخبار اليمن : هطول أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنية

هطول أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم ، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على محافظات تعز، إب، ريمة والحديدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، لحج وأبين.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظات شبوة، حضرموت والمهرة .

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 2.7ملم في الحديدة، 5.2 في حجة، 4.5 في إب ـ السدة، 3.3 في تعز.

وهطلت أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات البيضاء، ريمة، لحج وأبين وامتدت إلى الهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة، والانزلاقات الصخرية والطينية في الطرقات الجبلية.

وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.