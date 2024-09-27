أخبار اليمن : الأرصاد:امطار رعدية متفرقة خلال الساعات القادمة

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المؤتمر نت - الأرصاد:امطار رعدية متفرقة خلال الساعات القادمة
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دوت الخليج -
الأرصاد:امطار رعدية متفرقة خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الحديدة، ريمة، إب، تعز ولحج ومرتفعات أبين وحضرموت وأجزاء من سهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، غرب ذمار، شبوة، الضالع وسقطرى.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في تعز بلغت 9 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، الحديدة، غرب ذمار، إب، تعز، لحج، شمال أبين وسقطرى.
ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.
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