أخبار اليمن : مؤتمر جامعة صنعاء يكذب شائعات وفاة الدكتور الميري

مؤتمر جامعة صنعاء يكذب شائعات وفاة الدكتور الميرياستغرب مصدر مسؤول في فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء من بث شائعات بوفاة رئيس الفرع الدكتور علي محمد الميري.

وأكد المصدر أن الدكتور علي الميري بخير وهو الآن تحت فترة علاجية ضرورية بعد العملية الجراحية التي أجراها يوم الأحد الماضي وتكللت بالنجاح، وسيتماثل للشفاء بإذن الله.

وشكر المصدر رئيس المؤتمر المناضل صادق أمين أبو رأس والمناضل غازي أحمد علي اللذان يتابعان باهتمام بالغ علاج الدكتور الميري منذ ما قبل العملية وحتى اليوم.

وأهاب المصدر بجميع كوادر وقيادات ومنتسبي المؤتمر في جامعة صنعاء وكل المؤتمريين ومحبي الدكتور علي الميري، عدم تصديق تلك الشائعات التي نستغرب دوافعها وأهدافها.