عواقب وخيمة على الأمن الغذائي.. تضرّر 99 ألف هكتار زراعية
قال تقرير أممي حديث، إن أضراراً جسيمة لحقت بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه، جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن خلال أغسطس المنصرم، معتبراً ذلك إعاقة لجهود التعافي.
وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم، عن تضرر 98 ألفا و726 هكتارًا من الأراضي الزراعية، بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل، وتأثر 279 ألفا و400 من المجترات "الأغنام والماعز"، جراء السيول.
وأكد التقرير، أن عدد السكان المتأثرين بشكل مباشر بلغ 210 آلاف و84 فردًا، مشيراً إلى أن الزراعة باعتبارها مصدرًا حيويًا لسبل العيش في اليمن تواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
واعتبر أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عواقب وخيمة على الأمن الغذائي.. تضرّر 99 ألف هكتار زراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.