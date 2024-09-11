أخبار اليمن : عواقب وخيمة على الأمن الغذائي.. تضرّر 99 ألف هكتار زراعية

عواقب وخيمة على الأمن الغذائي.. تضرّر 99 ألف هكتار زراعيةقال تقرير أممي حديث، إن أضراراً جسيمة لحقت بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه، جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن خلال أغسطس المنصرم، معتبراً ذلك إعاقة لجهود التعافي.

وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم، عن تضرر 98 ألفا و726 هكتارًا من الأراضي الزراعية، بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل، وتأثر 279 ألفا و400 من المجترات "الأغنام والماعز"، جراء السيول.

وأكد التقرير، أن عدد السكان المتأثرين بشكل مباشر بلغ 210 آلاف و84 فردًا، مشيراً إلى أن الزراعة باعتبارها مصدرًا حيويًا لسبل العيش في اليمن تواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

واعتبر أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.