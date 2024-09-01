أخبار اليمن : انتشال 30 من ضحايا سيول وصاب السافل

انتشال 30 من ضحايا سيول وصاب السافلانتشلت فرق الإغاثة والإنقاذ في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، جثماني شخصين من ضحايا سيول الأمطار بعد يومين من البحث.

وأوضح مدير مديرية وصاب السافل، فؤاد القديمي، أن فرق الإنقاذ المكونة من الدفاع المدني والهلال الأحمر وأبناء المجتمع، تمكنت عقب عملية بحث واسعة في مسارات الأودية، التي تمتد بين 6-8 كيلومترات من انتشال جثماني شخصين من ضحايا السيول، ليرتفع عدد الجثث المنتشلة إلى 30 شخصًا، فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد المفقودين.

وأشار إلى أن جهودا تبذل حاليا من عدد من الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة لإعادة فتح الطرق والآبار اليدوية المتضررة، في إطار جهود القوات المسلحة للمساهمة في التخفيف من حجم الكارثة ومعاناة المجتمع.

وثمن جهود وحدة التدخلات التنموية الطارئة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للطرق والجسور في المساهمة بتوفير عدد من المعدات والآليات لإسناد جهود فتح الطرق وإزالة الركام الذي يحول دون إيصال الخدمات إلى المناطق المتضررة.

إلى ذلك، قامت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني ومكتب الصحة بنقل مصابين اثنين من المتضررين من السيول إلى مستشفى الثورة في الحديدة لتلقي العلاج، ليرتفع عدد المصابين إلى عشرة، معظمهم يعانون من حالات كسور.