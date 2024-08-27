أخبار اليمن : قرار جمهوري بتعيين نواب وزراء (الأسماء)

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قرار جمهوري بتعيين نواب وزراء (الأسماء)

صدر القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1446هـ، بشأن تعيين نواب وزراء في حكومة التغيير والبناء. قرار جمهوري بتعيين نواب وزراء (الأسماء)صدر القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1446هـ، بشأن تعيين نواب وزراء في حكومة التغيير والبناء. ونصت المادة الأولى منه على تعيين الأخوة التالية أسماؤهم نوابا لوزراء حكومة التغيير والبناء كالتالي: 1- عبد المجيد صغير أحمد المرتضى نائبا لوزير الداخلية. 2- علي حسين علي المكنى نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 3- إبراهيم حسن إسماعيل المداني نائبا لوزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية 4- إبراهيم أحمد عبد الله عبد الله الحملي نائبا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 5- ناشر علي صالح القعود نائبا لوزير الصحة والبيئة. 6- أنس علي سنان سفيان نائبا لوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري. 7- نبيه ناصر علي أحمد أبو شوصاء نائبا لوزير الشباب والرياضة. 8- عبد الواحد ناجي محمد أبو راس نائبا لوزير الخارجية والمغتربين. 9- إبراهيم محمد أحمد الشامي نائبا لوزير العدل وحقوق الإنسان. 10- عادل صالح يحيى بادر نائبا لوزير الكهرباء والطاقة والمياه. 11- د. عمر أحمد محمد داعر البخيتي نائبا لوزير الإعلام. 12- يحيى محمد علي السياني نائبا لوزير النقل والأشغال العامة. 13- عبد الله حسن مطهر الوشلي نائبا لوزير الثقافة والسياحة. 14- محمد محسن قناف النجار نائبا لوزير النفط والمعادن. 15- ناصر حسين ناصر المحضار نائبا لوزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية. 16- د. حاتم عبده علي الدعيس نائبا لوزير التربية والتعليم والبحث العلمي. 17- ناصر علي علي الهمداني نائبا لوزير المالية. ونصت المادة (2) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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