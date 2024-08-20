أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة

الشوافي يحذّر: هذا ما ينتظركم في الساعات القادمةجدد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، تحذيراته من أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد تشمل جميع المحافظات اليمنية.

وتوقع الفلكي الشوافي اشتداد وتوسع ملحوظ الهطول للأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة وقد تكون شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية وحباب برد على بعض المناطق خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن "نطاق هطول الأمطار سيشمل جميع المحافظات من شرق اليمن إلى غربها".

وأشار الفلكي اليمني إلى أن توقعات هذا الأسبوع ثابتة بأن المعدل التراكمي وكمية الهطول على مستوى اليمن أعلى من الأسبوع الماضي، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة نشرات الطقس.