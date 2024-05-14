أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35173

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35173
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35 ألفاً و173 شهيداً و79 ألفاً و61 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيداً، و234 مصاباً.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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