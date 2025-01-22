انت الأن تتابع خبر فيلسوف روسي يتوقع اغتيال ترامب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي ألكسندر دوغين تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هائلة، دون أن يستبعد محاولة اغتياله مجددا.



وقال: "محاولة اغتيال ترامب هي أمر ممكن بالتأكيد، لاسيما أنه يعد بكشف المعلومات حول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي، وعدد من جرائم الدولة العميقة في الولايات المتحدة وجعلها متاحة للجميع. وهذا يؤثر على مصالح أجهزة الاستخبارات وهي مجموعة كبيرة من الدوائر المؤثرة للغاية. وأعتقد أن مقاومة ترامب ستكون هائلة".



ولم يستبعد دوغين محاولة اغتيال ترامب أو تنظيم هجمات إرهابية أو اضطرابات اجتماعية في الولايات المتحدة.



وأدى الرئيس الأمريكي السابع والأربعون دونالد ترامب اليمين الدستورية الاثنين الماضي في مراسم أقيمت بمبنى الكابيتول.