انت الأن تتابع خبر السعودية تنفذ حُكم القتل تعزيراً بالأردني مصلح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذت السلطات السعودية، حُكم القتل تعزيراً بالأردني مصطفى مصلح.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:



أقدم مصطفى محمد عمر مصلح ـ أردني الجنسية ـ على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / مصطفى محمد عمر مصلح ـ أردني الجنسية ـ يوم الأربعاء 22 / 7 / 1446هـ الموافق 22 / 1 / 2025م بمنطقة الجوف.