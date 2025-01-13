انت الأن تتابع خبر السلطة الفلسطينية تحذر من شبح التهجير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تمهيدا لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال وتوسيع المستعمرات واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها.

كما حذرت في بيان، اليوم الاثنين، من التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحرض على تعميق استباحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

في السياق، صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية كانون الأول الماضي على بناء 2377 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بينها 400 وحدة سكنية تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويأتي توسيع وتسريع البناء الاستيطاني في أعقاب قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الاستيطان، بأن يعقد مجلس التخطيط الأعلى اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، بدلا من عقد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في تموز عام 2023، على قرار يقضي بأن يصادق سموتريتش لوحده على دفع مخططات بناء في المستوطنات بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قبل ذلك هي التي تصادق على مخططات بناء كهذه من خلال نظام متفق عليه مع الولايات المتحدة.