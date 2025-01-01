انت الأن تتابع خبر أول تحرك عاجل لإيران بعد إعلان السعودية إعدام 6 إيرانيين أُدينوا بتهريب الحشيش والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استدعت إيران السفير السعودي في طهران، الأربعاء، بعد ساعات من إعلان السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة إيرانيين أدينوا بتهريب الحشيش إلى المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، أنها سلمت السفير السعودي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وعبر المدير العام للشؤون القنصلية، كريمي شصتي، عن رفضه الشديد لتنفيذ الإعدامات دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية حسب زعمه، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومعاهدة العلاقات القنصلية". على حد تعبيره.

وأشار شصتي إلى أن تنفيذ الإعدامات يتعارض مع التعاون القضائي القائم بين البلدين، وأعلن عن إرسال وفد قانوني وقنصلي من وزارة الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة القضية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، في بيانها الرسمي، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق جاسم محمد شعباني، عبدالرضا يونس تنقاسيري، خليل شهيد سامري، محمد جواد عبدالجليل، مهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، بعد إدانتهم بتهريب الحشيش.

وأوضحت أن الحكم استوفى جميع مراحل الاستئناف وأصبح نهائيًا بعد تأييده من المحكمة العليا، ليصدر بعد ذلك أمر ملكي بتنفيذه وفقًا لما تقرر شرعًا.