انت الأن تتابع خبر الخوذ البيضاء: لا زنازين سرية أو معتقلين باقين بسجن صيدنايا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات البحث المكثفة التي استهدفت الكشف عن أقبية وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة، مؤكداً عدم العثور على أي زنازين سرية أو معتقلين محتملين في المواقع التي جرى تفتيشها.



وذكر البيان الرسمي الصادر عن الدفاع المدني أن الفرق المختصة مشّطت جميع أقسام ومرافق السجن، بما في ذلك الأقبيـة والباحات الداخلية والخارجية، بحضور أشخاص لديهم دراية بتفاصيل السجن.



وأكدت الفرق، التي ضمت خمس وحدات مختصة بينها فرق K9 (الكلاب البوليسية المدربة)، أن عملياتها شملت تتبع جميع المداخل والمخارج، وفتحات التهوية، وأنظمة الصرف الصحي، وكابلات الكهرباء والمراقبة، دون العثور على أي مؤشرات لوجود مواقع سرية غير مكتشفة.



وأوضح الدفاع المدني أن هذه الجهود جاءت على خلفية تقارير ذوي مفقودين عن احتمالية وجود معتقلين في مواقع مغلقة بإحكام داخل السجن. لكن النتائج النهائية أكدت عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات.