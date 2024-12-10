انت الأن تتابع خبر أحمد الشرع:قريبا إعلان قائمة تضم كبار المتورطين بتعذيب السوريين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد القيادي في إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، الثلاثاء، التزام القيادة بمحاسبة جميع المتورطين في تعذيب الشعب السوري وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.



وقال الشرع في بيان أوردته إدارة العمليات العسكرية: "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري".



وأكد أن القيادة تعمل بلا هوادة على ملاحقة مجرمي الحرب، مشددا: "سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".



وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق العدالة، أشار الشرع إلى أن إعلان قائمة أولى بأسماء المتورطين في تعذيب السوريين بات قريبًا، قائلاً: "سنعلن عن قائمة رقم 1 تضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري".



وأشار إلى أهمية مشاركة المواطنين في هذه الجهود، مضيفًا: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".



التسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بالدماء

وفيما يتعلق بالموقف من العناصر الذين لم يشاركوا في الجرائم، أوضح الشرع: "أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية".



وختم بالتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الضحايا بقوله: "إن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى".



