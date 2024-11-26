انت الأن تتابع خبر ترامب يتوعد المكسيك وكندا برسوم جمركية بسبب تدفق المهاجرين للولايات المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين، بسبب تدفق المهاجرين والمخدرات.

وأكد ترامب الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض خلال يناير المقبل، في منشورين منفصلين على منصة "تروث سوشل"، اليوم الثلاثاء، أنه قرر فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا؛ لحملهما على "حل مشكلة" المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة ورسوم إضافية أخرى على البضائع الصينية.

وأشار إلى أنه سيوقع "جميع الوثائق اللازمة" لفرض تلك الرسوم على الحدود المفتوحة بشكل غير معقول"، معلنا أن تلك الرسوم "ستظل سارية حتى تقوم كندا والمكسيك بتضييق الخناق على المخدرات، خاصة الفنتانيل وجميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يغزون بلادنا".

وأكد ترامب أن لدى المكسيك وكندا القدرة على حل هذه المشكلة المستمرة بسهولة. وفقا لقناة "الحرة" الفضائية .

وفي منشور ثان، قال ترامب "سنفرض على الصين تعرفة إضافية بنسبة 10 في المائة، فوق أي تعريفات إضافية، على جميع منتجاتهم التي تدخل الولايات المتحدة".

وأضاف أنه أجرى سابقا العديد من المحادثات مع الصين حول الكميات الضخمة من المخدرات، خاصة الفنتانيل، التي ترسل إلى الولايات المتحدة، عبر المكسيك "لكن دون جدوى" حسب قوله.