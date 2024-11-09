انت الأن تتابع خبر حزب الله يقصف تجمعات لقوات الاحتلال ويُسقط مسيّرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف حزب الله اللبناني السبت، أبرز عملياته ضد تجمعات جنود الاحتلال، والمواقع الإسرائيلية والمستوطنات التي استهدفها في الصواريخ اليوم.

وقال الحزب إنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمس 450، بصاروخ أرض – جو في بلدة دير سريان، وأوضح أن الطائرات الحربية المعادية أغارت عليها.

كما أعلن أنه استهدف برشقة صاروخية مستوطنة برعام.

وفي بيان منفصل قال حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، وتجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة.

من جانبها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في بلدة برعم بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن دفعة صاروخية واسعة النطاق تستهدف الجليل الغربي.