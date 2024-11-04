سماع دوي انفجارات في سماء دمشق

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رياض - احمد صلاح - أكدت وسائل إعلام في سوريا اليوم الاثنين، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.



ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون صوت الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي، استهدف محيط مدينة السيدة زينب دون ورود معلومات عن حجم الاستهداف وأضراره.

وأكد مدير الطيران المدني السوري باسم منصور أنه لاصحة لاستهداف مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن حركة المطار طبيعية.

بينما أكدت إذاعة "شام إف إم" أن العدوان إسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها).

وأكدت أن المعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا يزعم أنها لموقع الاستهداف.