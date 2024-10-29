انت الأن تتابع خبر الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 4 من عناصره في المعارك الدائرة في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا هم:

الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، ضابط مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

الرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

الرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

الرقيب ناور حيموف، 22 عاما، مقاتل في الوحدة متعددة الأبعاد، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

وأوضح أنه في الحادث الذي قتل فيه الأربعة، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة.



وحسب المعلومات فإن الجنود قتلوا على مدخل مبنى مفخخ في جباليا.



يشار إلى أن وحدة الشبح هي وحدة خاصة، وأقامها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي سنة 2019 كجزء من خطة "تنوفا" التي تسعى إل تكييف الجيش الإسرائيلي مع التحديات المستقبلية.