انت الأن تتابع خبر الاحتلال: يوجد 14 ألف مبنى مفخخ في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مقتل 4 عسكريين إسرائيليين بينهم طبيبة في تفخيخ مبنى في رفح جنوب غزة، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي انه يوجد في رفح 14 ألف مبنى مفخخ لاستهداف الجنود.

وأكدت ان المبنى المفخخ الذي انفجر بالجنود أمس برفح هو أحد آلاف المباني التي تفخخها حماس، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الجيش القضاء على لواء رفح.

وما جرى في رفح يؤكد أنه حتى لو قضي على كتائب حماس سيبقى المسلحون يستهدفون الجنود، والحرب في غزة ستبقى على شكل مواجهات يشنها مسلحون بالتفجيرات والصواريخ المضادة للدروع، بحسب الاذاعة.