انت الأن تتابع خبر هل أُصيب حسن نصر الله في تفجيرات الـبيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكّد مسؤول كبير في "حزب الله" لـ"رويترز"، أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لم يُصَب بأذى في تفجيرات أجهزة الاتصال المعروف باسم البيجر.



وتمكنت إسرائيل من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها في أكثر من منطقة، ما أدى إلى سقوط 9 ضحايا بينهم طفلة ونحو 2800 جريح، مئتان منهم بحالة حرجة، وفق تقارير أولية.

ويُعرف عن حسن نصر الله، حذره الشديد من الهواتف المحمولة ويُبدي حذره منه لدرجة أنه سمّاه «العميل القاتل".

وتوجهت الانظار إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالتزامن مع التفجيرات التي استهدفت مئات الهواتف اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من الحزب، مساء اليوم الثلاثاء.

وشكّل استهداف أداة اتصال بدائية «أكبر خرق استخباراتي» للحزب حتى الآن، وفق تصريح لمصدر منه.

تفجيرات متزامنة لأجهزة اتصال في مناطق مختلفة في لبنان تعدّ معاقل للحزب، تثير الشكوك بشأن نصر الله، وما إذا كان من بين المصابين أم أن «فوبيا» التكنولوجيا جعلته ينجو من القائمة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أثار نصر الله موجة من الجدل بين اللبنانيين بعد تصريحات له ربط فيها بين اغتيال قيادات في حزب الله من قبل إسرائيل، وبين الخروقات نتيجة استخدام الهواتف الذكية.

وحينها، دعا أنصاره إلى "التخلي عن الهواتف الخلوية"، محذرا من أنها «عميل قاتل».