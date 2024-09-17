انت الأن تتابع خبر مقتل نجل النائب علي عمار بهجوم الـ "بيجر" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل مهدي عمار نجل النائب علي عمار في عملية تفجير أجهزة الاتصالات" البيجر"، جراء اختراق إسرائيلي، وفق وسائل إعلام لبنانية.

ونعى النائب علي عمار، نجله، قائلا: نقول "إنا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف:"لنا يوم مع هذا العدو والايام بيننا، وما حصل هو بمثابة عدوان اسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها".

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وكان أكد مصدر مقرب من حزب الله، المعلومات التي تحدثت عن استشهاد نجل النائب علي عمار مهدي.