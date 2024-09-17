انت الأن تتابع خبر إصابة 11 عنصرا بحزب الله في سوريا جراء انفجار أجهزة الـ "بيجر" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل عدد من عناصر حزب الله إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، إثر تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها في سوريا، جراء اختراق إسرائيلي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 11 عنصرا من حزب الله اللبناني بريف دمشق بجروح حرجة جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس أكدت نقلا عن مسؤول في حزب الله إصابة بعض مقاتلي الحزب في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.