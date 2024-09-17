انت الأن تتابع خبر لبنان: حوالي 3 آلاف جريح ومقتل 9 أشخاص جراء تفجيرات الـ "بيجر" .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض:أصيب أكثر من 2750 جريحا ، وقتل 9 أشخاص، جراء تفجيرات أجهزة الـ "بيجر".

واضاف وزير الصحة: إن هناك تنسيقا كبيرا بين مركز صحة الطوارىء والأجهزة الإسعافية والأطباء وتواصلنا مع جميع الشركاء منذ حصول الاختراق والكل يقوم بدوره.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بانفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية.

وبحسب، الإعلام العبري، فإنه أصيب ما لا يقل عن 200 من عناصر حزب الله نتيجة انفجارات أجهزة البيجير.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر أمني، قوله، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان، سببه قيام جهات اسرائيلية باختراق تلك الأجهزة بوساطة تقنية لاسلكية.

وقال مصدر أمني: إن الخرق يتم عبر جهاز البيجر، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطارية فيتسبب الانفجار.

وقال مصدر من الصليب الاحمر اللبناني: نقلنا حتى الآن 13 إصابة داخل الهرمل إلى مستشفيات المنطقة.

وأضاف المصدر:إن انفجار أجهزة البيجر بدأ عند حوالي الساعة الثالثة والثلث بعد الظهر في سوق بعلبك.

وقال مسؤول من "حزب الله" لـ "رويترز": إن تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن".

والتفجيرات تمت بحسب التقارير الأولية في الضاحية الجنوبية، البقاع، النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور وجنوب لبنان.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها، إصابة المئات من أعضاء حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.

والبيجر، هو جهاز المناداة، أو بيجر أو النداء الآلي، هو جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله، ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز.

وزارة الصحة تطلب استنفار المستشفيات

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان عاجل طلب من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية.

وطلبت الوزارة من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers ان يعمدوا إلى رميها .