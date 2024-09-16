انت الأن تتابع خبر الكشف عن هوية المشتبه فيه بمحاولة اغتيال ترامب الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أنباء عن تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال ثانية، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز وشبكة أن بي سي نيوز نقلا عن مسؤولين في سلطات إنفاذ القانون معلومات حول المشتبه به بتنفيذ عملية إطلاق النار.

وقالت نيويورك تايمز ان المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما)، وهو من هاواي، وقد أجرت مقابلة مع روث في عام 2023، قال فيها إنه سافر إلى أوكرانيا في عام 2022 للمساعدة في المجهود الحربي ضد روسيا.

وأضاف روث حينها أنه لم تكن لديه أي خبرة عسكرية، وأنه سافر إلى أوكرانيا لتجنيد جنود أفغان للقتال، بحسب الصحيفة.

وأشار إلى أنه زار العاصمة الأميركية واشنطن مرة واحدة فقط للقاء مع سياسيين لتعزيز الدعم لأوكرانيا.

ونقلت شبكة أن بي سي نيوز نقلا عن ثلاثة مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن روث هو المحتجز الذي أطلق عليه جهاز الخدمة السرية النار بينما كان بحوزته بندقية نصف آلية.

وأضافت الشبكة أنه وفقا للسجلات العامة، يعيش روس في مدينة كاواوا بولاية أوهايو، وعاش سابقا في غرينسبورو بولاية نورث كارولاينا.

فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أف بي آي، إنها كانت على ما يبدو "محاولة اغتيال ثانية" قرب ملعب للغولف في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وكان مسؤولون في إنفاذ القانون قد أكدوا أن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب ملعب الغولف وأطلقوا النار عليه.

وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفر في سيارة لكن ألقي القبض عليه.