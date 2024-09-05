انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرفض دخول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال لمناطق صلاح الدين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ الاحتلال الإسرائيلي «يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة»، والتي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.



وناشدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس «كافة المؤسسات والجهات المعنية التدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم».