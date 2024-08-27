انت الأن تتابع خبر حكومة الاحتلال تتخذ قراراً مستفزاً بشأن اقتحامات الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المستفزة، بإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تمويل اقتحامات المستوطنين المتطرفين اليهود للأقصى- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال ستمول لأول مرة هذه الاقتحامات من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث"، إذ ستخصص مليوني شيكل "نحو 545 ألف دولار" للمشروع من ميزانية وزيرها المتطرف "عميحاي إلياهو".

وأشارت إلى أن الخطة تشمل القيام بجولات "إرشادية" تهويدية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة داخل الأقصى.