العالم اليوم - 4.2 مليار دولار أرباح بنك مورغان ستانلي خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 4.2 مليار دولار أرباح بنك مورغان ستانلي خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:22 صباحاً - أعلن بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك إن أرباحه ربع السنوية بلغت حوالي 4.2 مليار دولار بما يعادل 2.6 دولارا للسهم الواحد، مقابل 3.3 مليار دولار بما يعادل 2.02 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 27.3 بالمئة على أساس سنوي.

وكان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 2.19 دولارا للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات مورغان ستانلي خلال الربع الأول بنسبة 17.2% سنويا إلى 17.7 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.