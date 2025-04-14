مصرع 8 أشخاص في انفجار داخل مصنع ألعاب نارية بالهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 08:32 صباحاً - لقي 8 عمال على الأقل مصرعهم، وأُصيب 7 آخرون، اليوم الاثنين، في انفجار تسبب في اندلاع حريق ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند.

وبحسب "رويترز"، وقع الحادث في قرية كايلاساباتنام في منطقة أناكابالي، على بُعد حوالي 303 كم شمال شرق أمارافاتي، حاضرة ولاية أندرا براديش، وقد تم نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.

وذكرت الشرطة أنَّ تحقيقًا أوليًا كشف أن الحريق بدأ في وحدة تخزين الألعاب النارية، وامتد بسرعة إلى المصنع بأكمله؛ ما أدى إلى محاصرة عدد من العمال بداخله.

وقال أحد المسؤولين في الشرطة إنَّ النيران اشتعلت في مخزون الألعاب النارية، وفي غضون دقائق تحولت الوحدة بأكملها إلى أنقاض، مشيرًا إلى أنه كان هناك 15 شخصًا يعملون داخل المصنع وقت وقوع الحادث.

وأوضح دي نيرانجان ريدي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإطفاء، أنَّ سبب الانفجار وما أعقبه من حريق يبدو أنه خطأ بشري في عملية التصنيع.

تجدر الإشارة إلى أن الانفجارات العرضية شائعة الحدوث في مصانع ومتاجر الألعاب النارية الهندية، لأن أصحابها عادة ما يتجاهلون معايير السلامة.