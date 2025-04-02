إسرائيل تلغي قرار السماح بدخول العمال السوريين الدروز للعمل في الجولان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 05:25 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء قرار دخول العمال من القرى الدرزية جنوب غربي سوريا إلى إسرائيل، رغم التحضيرات التي اتخذت لتسهيل وصولهم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هذا القرار جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نية تل أبيب استقدام عشرات العمال الدروز من سوريا للعمل في قطاعي الزراعة والبناء بإسرائيل.

وأوضح كاتس أن إسرائيل ستتخذ خطوات جدية لحماية الدروز في سوريا من أي تهديد وتهدف إلى تعزيز العلاقات مع السكان في القرى القريبة من الحدود لأسباب إنسانية وأمنية معا.

غير أن تصريحات كاتس تعرضت لانتقادات حادة من قبل ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، اعتبروا أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

وأيد وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل موقف الجيش، حيث رفض التوقيع على تصاريح دخول العمال السوريين إلى الجولان.

في المقابل، حظيت هذه المبادرة بدعم قادة الطائفة الدرزية داخل إسرائيل الذين ساهموا في تسهيل التواصل بين الجانبين، كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بالتحضير لضمان عبور العمال، ومع ذلك تم إلغاء الخطة بشكل غير متوقع قبل التنفيذ.