العالم اليوم - مصر تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة لتهجير أهالي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 مارس 2025 12:24 صباحاً - دانت مصر، الاثنين، إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان أن مصر تؤكد "على انتفاء أساس ما يسمى المغادرة الطوعية والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة".

وشدد البيان على أن "المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما دعت مصر "المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كان البيان الختامي للقمة العربية غير العادية التي استضافتها مصر في الرابع من الشهر الجاري قد ذكر أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

واقترحت مصر خطة لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار على مدار خمس سنوات، تضمن عدم تهجير الفلسطينيين خارج القطاع المحاصر.