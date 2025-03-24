العالم اليوم - "مجرد رقم".. حماس تنشر فيديو لاثنين من الرهائن في غزة

انتم الان تتابعون خبر "مجرد رقم".. حماس تنشر فيديو لاثنين من الرهائن في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 07:23 مساءً - نشرت حركة حماس، الاثنين، مقطعا مصورا لاثنين من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة عبرا فيه عن مخاوفهما من تعرض حياتهما للخطر بسبب استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وطالب الأسيران من زميل سابق لهما خرج في صفقة لتبادل الأسرى في 19 يناير الماضي عدم الصمت والحديث عن معاناة المحتجزين الإسرائيليين.

وقال الجنديان "أنا الأسير رقم 21 وأنا الأسير رقم 22، حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط".

وأضافا "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليست حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".

وأوضحا أنه "قبل الصفقة الأخيرة في 19 يناير كانت المعابر مغلقة، والوضع المعيشي لدينا صعب، وتقريبا لم يصلنا طعام ولا يوجد مكان آمن ".

وتابع الرهينتان: "عندما تم فتح المعابر اهتم بنا مقاتلوا حماس، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي عندما قررت الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من الجو".

ولفتا إلى أن "هذه الهجمة من شأنها أن تؤدي إلى نهايتنا، نحن نعلم أنهم يخبرونكم بأنهم ينوون إعادتنا إلى البيت، وأمس في هجوم إسرائيلي كانت هذه أقرب لحظة ستؤدي إلى نهايتي أنا ومن معي، شاهدنا الموت بعيوننا، وكنا في أقرب لحظة من الموت".

وأوضحا أن "الطعام ينفد والظروف أصبحت صعبة ولا يوجد مكان آمن".

وطالبا الحكومة بالكف عن "تكميم الأفواه"، مطالبين الرهائن المفرج عنهم بالحديث وشرح أوضاع من لا يزالون بغزة.

كما وجها الحديث لرهينة أفرج عنها في وقت سابق "أوهاد" بالقول: "كنت معنا في الأسر قبل الإفراج عنك في التبادل، أخبر الجميع عن معاناتنا، اشرح كم هو صعب البقاء من دون عائلاتنا أخبرهم يا أوهاد".